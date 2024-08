पल्लेकेले : टी20 सीरीज में श्रीलंका पर मेन इन ब्लू की 3-0 की जीत के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को 'फील्डर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार मिला। नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के युग की शुरुआत श्रीलंका पर 3-0 की बड़ी जीत के साथ हुई, जब टीम इंडिया ने मंगलवार को अंतिम गेम में मेजबान टीम को सफलतापूर्वक हराया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक्स हैंडल ने पदक समारोह का एक वीडियो पोस्ट किया, जो हर खेल के बाद ड्रेसिंग रूम में होता है। श्रृंखला के तीसरे टी20 मैच में रिंकू सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण कैच पकड़े थे जिससे भारतीय टीम को श्रीलंका पर हावी होने में मदद मिली थी। सबसे पहले भारत के मुख्य कोच टी दिलीप ने 'फील्डर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार के दावेदारों की घोषणा की। उन्होंने रवि बिश्नोई, रिंकू सिंह और रियान पराग का नाम लिया। हालांकि, सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने 26 वर्षीय को 'फील्डर ऑफ द सीरीज' पदक से सम्मानित किया।

𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗕𝗧𝗦 | 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 🏅



T20I series win ✅



Any guesses on winner of the fielding medal? 🤔



Find out 🎥🔽 #TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/1gzqQcpmuU