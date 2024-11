खेल डैस्क : भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने सेंचुरियन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में शतक लगा दिया है। तिलक का यह शतक 51 गेंदों में सामने आया। उन्होंने 56 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 107 रन बनाए। वह भारत की लिए टी20 में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा प्लेयर भी बन गए हैं। उन्होंने शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा। यही नहीं, वह विदेश में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले प्लेयर भी बन गए हैं।



टी20 शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय

21 वर्ष 279 दिन - यशस्वी जयसवाल बनाम नेपाल

22 वर्ष 5 दिन - तिलक वर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका

23 वर्ष 146 दिन - शुभमन गिल बनाम न्यूजीलैंड

23 वर्ष 156 दिन - सुरेश रैना बनाम दक्षिण अफ्रीका

23 वर्ष 307 दिन - अभिषेक शर्मा बनाम जिमबाब्वे

24 वर्ष 131 दिन - केएल राहुल बनाम वेस्टइंडीज

