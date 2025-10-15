स्पोर्ट्स डेस्क: सुल्तान जोहर कप 2025 (Sultan Johor Cup 2025) के ग्रुप मुकाबले में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक प्रदर्शन करते हुए 3-3 की बराबरी हासिल की। यह मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अद्भुत जज़्बा और धैर्य दिखाया।

पाकिस्तान की तेज़ शुरुआत

मलेशिया में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने शुरुआत में गेंद पर अच्छा नियंत्रण बनाया और तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया, लेकिन गोल नहीं हो सका। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया और पांचवें मिनट में कप्तान हनन शाहिद ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

पहले क्वार्टर के बाद पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ गया। 10वें मिनट में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत की डिफेंस ने इस बार गोल रोक दिया। भारतीय टीम ने लगातार आक्रामक प्रयास किए, पर स्कोर बराबर नहीं कर पाई और पहला क्वार्टर पाकिस्तान के पक्ष में 1-0 से समाप्त हुआ।

दूसरे क्वार्टर में संघर्ष और अनुशासन

दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने अपनी बढ़त बनाए रखी, जबकि भारत को झटका तब लगा जब अनमोल एक्का को 20वें मिनट में येलो कार्ड मिला। टीम को अगले 10 मिनट एक खिलाड़ी कम के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने डिफेंस में अनुशासन दिखाया और हाफ टाइम तक पाकिस्तान को दूसरा गोल करने से रोक दिया।

तीसरे क्वार्टर में भारत की वापसी की शुरुआत

ब्रेक के बाद भारत ने नई रणनीति के साथ मैदान संभाला। टीम ने गेंद पर कब्जा बनाए रखते हुए आक्रामक मूव बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटरअटैक में जवाब दिया। 39वें मिनट में सुफ़यान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल कर पाकिस्तान की बढ़त 2-0 कर दी।

हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। 43वें मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और अराइजित सिंह हुंडल ने गोल कर स्कोर 1-2 किया।

आखिरी क्वार्टर में रोमांच चरम पर

चौथे क्वार्टर की शुरुआत में पाकिस्तान को फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला, मगर भारत की डिफेंस ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पलटवार किया — 47वें मिनट में सौरभ आनंद कुशवाहा ने फील्ड गोल कर मैच 2-2 से बराबर कर दिया।

सिर्फ छह मिनट बाद मनमीत सिंह ने शानदार फिनिशिंग के साथ भारत को 3-2 की बढ़त दिलाई, लेकिन 55वें मिनट में पाकिस्तान के सुफ़यान खान ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर मुकाबले को 3-3 पर समाप्त कर दिया।

टूर्नामेंट में अब तक अजेय भारत

इस ड्रॉ के साथ भारत टूर्नामेंट में अजेय बना हुआ है। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 15 अक्टूबर को शाम 6:05 बजे (IST) खेला जाएगा।

