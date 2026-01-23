Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्कः 23 जनवरी का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रायपुर में खेले गए 5 मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने टी-20 इंटरनेशनल इतिहास का 200+ रन का सबसे तेज रन चेज पूरा किया और इस जीत के साथ 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन, जिनकी विस्फोटक पारियों के आगे न्यूजीलैंड की टीम बेबस नजर आई।

टी-20 इतिहास का सबसे तेज 200+ रन चेज

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 15.2 ओवर में 209/3 रन बनाकर मुकाबला 28 गेंदें शेष रहते जीत लिया। यह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज 200+ रन चेज है।

ईशान और सूर्या की तूफानी पारियां

इस ऐतिहासिक रन चेज में— ईशान किशन ने  32 गेंदों में 76 रन बनाए और सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 82 रन नाबाद की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी और मैच को एकतरफा बना दिया।

भारत ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

1. टी-20 में सबसे तेज 200+ लक्ष्य का पीछा

भारत ने 208 रन के लक्ष्य को सिर्फ 15.2 ओवर में हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।

2. टी-20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेज

टी-20I में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य

  • 209 – भारत vs न्यूजीलैंड, रायपुर 2026*

  • 209 – ऑस्ट्रेलिया vs भारत, विशाखापत्तनम 2023

  • 208 – वेस्ट इंडीज vs भारत, हैदराबाद 2019

  • 207 – श्रीलंका vs भारत, मोहाली 2009

  • 204 – न्यूजीलैंड vs भारत, ऑकलैंड 2020

  • 202 – ऑस्ट्रेलिया vs भारत, राजकोट 2013

3. घर पर 100 टी-20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई टीम

इस मुकाबले के साथ भारत अपने घरेलू मैदान पर 100 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली एशियाई टीम बन गई।

4. 200+ लक्ष्य का सबसे ज्यादा बार पीछा करने वाली टीमें

  • 7 बार – ऑस्ट्रेलिया

  • 6 बार – भारत*

  • 5 बार – दक्षिण अफ्रीका

  • 4 बार – पाकिस्तान

  • 3 बार – इंग्लैंड

इस जीत के साथ भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया।

5. 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत

फुल मेंबर (FM) टीमों में रिकॉर्ड

  • 28 गेंदें – भारत vs न्यूजीलैंड, रायपुर 2026 (लक्ष्य: 209)

  • 24 गेंदें – पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2025 (लक्ष्य: 205)

  • 23 गेंदें – ऑस्ट्रेलिया vs वेस्ट इंडीज, बासेटेरे 2025 (लक्ष्य: 215)

  • 14 गेंदें – दक्षिण अफ्रीका vs वेस्ट इंडीज, जोहान्सबर्ग 2007 (लक्ष्य: 206)

न्यूजीलैंड के लिए न भूलने वाला मैच

न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाने के बावजूद मुकाबला बुरी तरह गंवा दिया। भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर रही और टीम सिर्फ मुंह ताकती रह गई।