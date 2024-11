मुंबई (महाराष्ट्र) : अनुभवी स्पिनर रवींद्र जड़ेजा ने प्रतिष्ठित तेज जोड़ी जहीर खान और इशांत शर्मा को पछाड़कर टेस्ट प्रारूप में भारत के 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के उथल-पुथल भरे शुरूआती दिन में, जहां गति तेजी से घूमती रही, में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी से सबका दिल जीत दिला। जडेजा ने अपने 22 ओवर के स्पेल में 65 रन देकर और 3.00 की इकॉनमी बनाए रखते हुए 5 विकेट लिए।



अपने प्रभावशाली स्पैल के साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के अग्रणी विकेट लेने वालों की सूची में जहीर और ईशांत को पीछे छोड़ दिया। वानखेड़े में अपनी वीरता के बाद क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में जडेजा के नाम 314 विकेट दर्ज हो गए हैं। तीसरे टेस्ट से पहले जहीर और ईशांत अपने यादगार करियर के दौरान 311 विकेट लेकर उनसे आगे थे। भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले अभी भी 619 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है।

Talk about striking in a quick succession! A double-wicket over for #TeamIndia , courtesy Ravindra Jadeja!



टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट

अनिल कुंबले - 619

रविचंद्रन अश्विन - 553

कपिल देव - 434

हरभजन सिंह- 417

रवीन्द्र जड़ेजा - 314

A round of applause for Ravindra Jadeja!



He scalps his 1⃣4⃣th FIFER in Test cricket



Well done!



