खेल डैस्क : भारतीय ऑलराऊंडर वाशिंगटन सुंदर ने अपने डैब्यू मुकाबले में ही इतिहास रच दिया है। चेन्नई के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सुंदर ने पहली ही गेंद पर बेन डकेट का विकेट निकालकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले 27वें गेंदबाजी बनने का गौरव हासिल कर लिया। सुंदर को मैच से ठीक पहले रिंकू सिंह के चोटिल हो जाने के कारण टीम में जगह मिली थी। उन्होंने मौके को भुनाया और पहली गेंद पर विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया। सुंदर ने साल 2017 में भारत के लिए वनडे डैब्यू कर लिया था लेकिन उन्हें टी20 में मौका 8 साल बाद मिला है।

डैब्यू मैच में पहली गेंद पर विकेट लेने का सबसे पहला कारनामा मार्कोस कास्प्रोविच ने कर दिखाया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2004 में स्टीफन फ्लेमिंग की विकेट निकाली थी। भारतीय टीम के लिए यह कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज अजीत अगरकर है। अगरकर ने साऊथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग के मैदान पर अपने टी20 डैब्यू की पहली गेंद पर विकेट निकाली थी। इस लिस्ट में प्रज्ञान ओझा, विराट कोहली जैसे भारतीय प्लेयरों के साथ अब वाशिंगटन सुंदर का भी नाम जुड़ गया है। टी20 क्रिकेट में आखिरी बार यह कारनामा पिछले ही साल साइप्रस के कमल रियाज ने किया था जिन्होंने पहली ही गेंद पर अर्सलान अमजद का विकेट निकाला था।

