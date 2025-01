खेल डैस्क : भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अपनी तीन मैचों की सीरीज के तीसरे टी20ई में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़ा टारगेट देने से रोक दिया। चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में महज 24 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। चक्रवर्ती का यह टी20ई का दूसरा पांच विकेट हाल है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी पांच विकेट चटकाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता में श्रृंखला के पहले टी20ई में तीन विकेट लिए थे। इसके बाद चेन्नई के मैदान पर भी वह दो विकेट लेने में सफल रहे। इसी कारण भारतीय टीम को इंग्लैंड पर 2-0 की लीड मिली थी। अब राजकोट में खेले गए तीसरे टी20 में उन्होंने 5-24 के आंकड़े देकर सीरीज में अपने विकेटों की संख्या 10 तक पहुंचा दी।

