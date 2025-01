खेल डैस्क : इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक भारत आते ही धुंध से परेशान हो रहे हैं। पहले टी20 में इंग्लैंड की हार के पीछे धुंध को वजह बताते वाले ब्रूक तीसरे टी20 मुकाबले में भी गेंद को सही से जज नहीं कर पाए और रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड हो गए। ऐसे में ब्रूक ने पहले तीन टी20 में बोल्ड आऊट होने का अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राजकोट में जब हैरी ब्रूक 8 रन बनाकर बोल्ड हुए तो सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बना। क्रिकेट फैंस ने उनपर जमकर मीम्स चलाए।

