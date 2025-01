खेल डैस्क : सिडनी टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा भी कर दिखाया है। पहली पारी में 98 गेंदों पर 40 रन बनाने वाले पंत ने दूसरी पारी में ऐसा गेयर बदला कि महज 33 गेंदों पर ही 61 रन जड़ दिए। पंत ने इस पारी के दौरान 6 चौके और 4 छक्के भी जमाए। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने छक्के लगाने के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए दोनों के बीच पक्की दोस्ती हुई थी। पंत कई बार पोंटिंग के साथ मजाक करते हुए दिखे हैं। बहरहाल, पंत ने अब सिडनी के मैदान पर अपने दोस्त रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले प्लेयरों की लिस्ट में अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं। देखें-

In Rishabh Pant's 33-ball, 61-run innings:



🔥 6 fours

🔥 4 sixes



And here's every one of those boundaries #AUSvIND pic.twitter.com/Hc3Sx66DSr