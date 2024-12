खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के जख्म कुरेदते हुए नजर आ रहे हैं। एडिलेड के मैदान पर चल रहे डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम जब 180 रन पर ऑलआऊट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर हवी होने की कोशिश कर रही थी, तब एक बार फिर से ट्रेविस हेड अपनी टीम को मुश्किलों के भंवर से बाहर ले गए। हेड ने भारतीय टीम के खिलाफ तीसरा शतक जड़ा। इससे पहले भी वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाकर अपनी टीम को खिताब दिला चुके हैं। अब डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में लगे भारत के सामने हेड ने फिर से एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहरहाल एडिलेड में ट्रेविस ने 141 गेंदों पर 17 चौके और 3 छक्कों की मदद से 140 रन बनाए और अपनी टीम को 300 रन पार लगा दिया। हेड ने अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड भी बनाए।

डे नाइट टेस्ट में सबसे तेज 100 (गेंदों का सामना)

111 ट्रेविस हेड बनाम भारत, एडिलेड (2024)

112 ट्रेविस हेड बनाम इंग्लैंड, होबार्ट (2022)

125 ट्रेविस हेड बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड (2022)

139 जो रूट बनाम वेस्टइंडीज, एजबेस्टन (2017)

140 असद शफीक बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन (2016)



आंकड़े साफ है कि डे नाइट टेस्ट में ट्रेविस की नजर कितनी तेज है। इसमें पहले तीन सबसे तेज शतक उनके ही नाम पर हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बीते तीन सालों के दौरान ही यह रिकॉर्ड बनाया है।

भारत के खिलाफ ट्रेविस हेड

टेस्ट : 6 मैच, 600+ रन, 66 औसत, 3 फिफ्टी, 1 शतक

वनडे : 4 मैच, 226 रन, 75 औसत, 1 फिफ्टी, 1 शतक

टी20 : 4 मैच, 170 रन, 42 औसत, 1 फिफ्टी, 0 शतक



That's for baby Harrison!



Another home-town ton for Travis Head! #AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/u4s6nV62RZ