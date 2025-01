सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) के लिए 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 10,000 करियर रन तक पहुंचने से एक रन कम रहने के बाद कहा है कि उन्होंने सिडनी क्रिकेट मैदान (एससीजी) में इस तरह की मुश्किल पिच पर पहले कभी नहीं खेला था। स्मिथ को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सिडनी में 38 रन की जरूरत थी लेकिन पहली पारी में 33 रन पर आउट होने के बाद वह पांच रन दूर रह गये। दूसरी पारी में वह चार रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर गली क्षेत्र में यशस्वी जायसवाल को कैच देकर पवेलियन लौटे। वह एक रन से टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने से चूक गए।

Steve Smith gets caught just one run away from joining the 10,000 runs club 💔 #AUSvIND pic.twitter.com/ceKcfliOIO