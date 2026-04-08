स्पोर्ट्स डेस्क: Graeme Smith ने IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि SA20 लीग इस नियम को लागू नहीं करेगी। स्मिथ का मानना है कि यह नियम खेल के संतुलन को बिगाड़ता है और खासकर ऑलराउंडर्स की भूमिका को कमजोर करता है।

ऑलराउंडर्स पर पड़ रहा असर

स्मिथ ने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण ऑलराउंडर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इम्पैक्ट प्लेयर नियम चर्चा का बड़ा विषय रहा है। इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इससे कप्तानी की बारीकियां कम हो जाती हैं और ऑलराउंडर्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी भूमिका कम अहम हो जाती है।'

SA20 ने क्यों लिया अलग रास्ता

SA20 ने इस नियम को अपनाने से दूरी बनाई है, क्योंकि लीग अभी अपने शुरुआती दौर में है और नए दर्शकों को जोड़ने पर ध्यान दे रही है। स्मिथ ने कहा, 'हमने इस नियम से दूर रहने का फैसला किया है क्योंकि हम नए दर्शकों के लिए खेल को आसान बनाना चाहते हैं। हम इसे ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहते।'

ऑलराउंडर्स के विकास पर फोकस

स्मिथ का मानना है कि इस नियम के बिना दक्षिण अफ्रीका बेहतर ऑलराउंडर्स तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका को फिर से ऑलराउंडर्स तैयार करने की जरूरत है। अब हमारे पास मार्को यानसन जैसे खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो भविष्य के लिए अहम हैं।'

भारत और SA20 के नजरिए में अंतर

स्मिथ ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कल्चर में अंतर को भी बताया। उन्होंने कहा, 'भारत में फैंस हाई-स्कोरिंग मैच पसंद करते हैं, खासकर 200 रन के आसपास के मुकाबले। लेकिन हमारे लिए संतुलित क्रिकेट ज्यादा अहम है।'

IPL में जारी रहेगा नियम

हालांकि SA20 ने इस नियम को नहीं अपनाया है, लेकिन IPL में इम्पैक्ट प्लेयर नियम फिलहाल जारी रहने की संभावना है। यह नियम अगले मेगा ऑक्शन तक IPL का हिस्सा बना रह सकता है, हालांकि इस पर बहस लगातार जारी है।