नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावनाओं पर अपनी राय दी है। उन्होंने पिछले साल के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस साल टीम के स्पिन अटैक की अहम भूमिका पर जोर दिया है। तीन बार की IPL चैंपियन KKR अब फिर से एकजुट होकर अपनी जीत का फॉर्मूला तलाशने की कोशिश कर रही है। डु प्लेसिस के मुताबिक टीम की ज्यादातर सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने दो मुख्य स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन का कितना असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खासकर अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स की परिस्थितियों में।

डु प्लेसिस ने जियोस्टार से कहा, 'अगर मैं KKR टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता, तो मैं ईडन गार्डन्स के ग्राउंड्समैन से पिच को स्पिन-फ्रेंडली बनाने के लिए कहता। KKR खुशकिस्मत है कि उसके पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे दो जबरदस्त गेंदबाज हैं। ये दोनों इस समय T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'वरुण और नरेन दोनों का ही मैच में असरदार होना जरूरी है। अगर वे ऐसी पिचों पर खेलते हैं जहां उनका कोई खास रोल नहीं होता, तो आप अपने इन दो सबसे बड़े हथियारों और अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो देते हैं। हां, वे किसी भी पिच पर अच्छी गेंदबाज़ी कर सकते हैं और बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन इस IPL में KKR को सफल होने के लिए वरुण और नरेन का चलना बहुत जरूरी है। पिच को इन दोनों खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाना चाहिए।'

स्पिन के अलावा डु प्लेसिस ने KKR की टीम संरचना पर भी बात की, खासकर कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल करने के फैसले पर। ग्रीन को एक बड़े ऑलराउंडर विकल्प के तौर पर टीम में लाया गया है। उन्होंने कहा, 'कैमरन ग्रीन एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनमें सफल होने की बहुत क्षमता है। वह KKR के लिए एक बहुमुखी प्रतिभा वाले बड़े खिलाड़ी हैं और आंद्रे रसेल की जगह टीम में आए हैं। ग्रीन 6 फुट लंबे और काफी मजबूत कद-काठी वाले खिलाड़ी हैं; वह अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके पास बेहतरीन बाउंसर और यॉर्कर है, वह आसानी से गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा सकते हैं और एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं।'

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन से उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी, खासकर उनकी भारी-भरकम कीमत को देखते हुए। उन्होंने आगे कहा, 'संक्षेप में कहें तो, वह एक 'कंप्लीट पैकेज' हैं। वह KKR की टीम को बहुत अच्छी तरह से संतुलित करते हैं। IPL क्रिकेट के लिहाज से ग्रीन में बहुत ज्यादा क्षमता है। लेकिन हाल के दिनों में उनका फॉर्म उनके साथ नहीं रहा है। 25.2 करोड़ रुपए की भारी-भरकम कीमत के साथ उन पर इस बड़ी कीमत का काफी दबाव रहेगा। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीम को उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं।'