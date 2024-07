हरारे : हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शनिवार को जिमबाब्वे के खिलाफ 153 रन का पीछा करते हुए यशस्वी जयसवाल ने 93 रन बनाए। वह शतक पूरा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। उन्होंने टीम इंडिया को तेज शुरूआत दी थी और 3.5 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जयसवाल ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जयसवाल ने खेल समाप्त होने के बाद कहा कि मुझे आज सचमुच आनंद आया। विकेट वास्तव में अच्छा था। मैं अपने शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था और मैंने अपने खेल का आनंद लिया। जब गेंद नई थी तो वह बल्ले पर आ रही थी। जब गेंद पुरानी हो गई तो धीमी थी। मैंने समझा और अपना खेल बदल लिया। हमने वास्तव में एक साथ आनंद लिया। शुरू में मैं अपने शॉट्स के पीछे जाना चाहता था। उसके बाद मैं घूमना चाहता था और अंत तक रहना चाहता था।

