नई दिल्ली : हॉकी इंडिया ने कजाकिस्तान की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह टीम अभी भारत में है और 10 से 21 मार्च, 2026 तक हरियाणा के सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र में एक हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रही है। यह कैंप आने वाले एशियन गेम्स क्वालिफायर्स 2026 की तैयारियों का हिस्सा है।

भारत के सबसे बेहतरीन हॉकी ट्रेनिंग केंद्रों में से एक में आयोजित यह कैंप, विश्व-स्तरीय सिंथेटिक टफर्, आधुनिक कंडीशनिंग सुविधाएँ और एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करता है। यह कजाकिस्तान को एक अहम कॉन्टिनेंटल मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए एक आदर्श मंच देता है। यह पहल भारत सरकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के उस विजन के अनुरूप है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय टीमों की मेजबानी और उन्हें सहयोग देकर देश को खेल उत्कृष्टता के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

यह ओलंपिक आंदोलन के सिद्धांतों को भी दर्शाता है, जो सीमाओं के पार सहयोग और एथलीटों के विकास को बढ़ावा देता है। भारत में अभ्यास करने के बारे में बात करते हुए, कज़ाकिस्तान की कोच ओल्गा उरमानोवा ने कहा, 'हमें भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, सोनीपत में आकर बहुत खुशी हुई है। यहां हमारी टीम का बहुत ही मेहमाननवाज तरीके से स्वागत किया गया है। कुल मिलाकर, भारत में हॉकी का स्तर बहुत ऊँचा है, और यही वजह है कि हमने यहां आने का फैसला किया-ताकि हम सीख सकें, यहाँ के माहौल में ढल सकें और आगे बढ़ सकें। हीरो एशिया कप 2025 के दौरान बिहार के राजगीर में खेलने के बाद, यह हमारी भारत की दूसरी यात्रा है, और एक बार फिर, हमारा अनुभव अमूल्य रहा है।'