चंडीगढ़ : हेनरिक क्लासेन के टी20 क्रिकेट में पारी की शुरुआत के दौरान उनके स्ट्राइक रेट में पिछले चार सालों में काफी गिरावट देखी गई है। एक समय सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे विस्फोटक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक रहे क्लासेन का क्रीज पर पहली 10 गेंदों में रन बनाने का रेट 2023 से हर साल लगातार गिरा है जो पारी की शुरुआत में उनके खेलने के तरीके में आए बदलाव को दिखाता है।

2023 के 153 के उच्चतम स्तर से 2026 में 105 तक की गिरावट उनकी शुरुआती रफ़्तार में काफी कमी को दिखाती है; यह वह दौर था जब क्लासेन तुरंत तेजी लाने और ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगाने के इरादे के लिए जाने जाते थे। CricViz के अनुसार क्लासेन ने 2023 में अपनी पहली 10 गेंदों में 153 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे; हालांकि उनका शुरुआती रन बनाने का रेट हर साल धीरे-धीरे कम होता गया जो 2024 में 135, 2025 में 115, और 2026 में और गिरकर 105 पर आ गया। यह ट्रेंड पारी की शुरुआत में उनकी विस्फोटक क्षमता में काफी कमी को दिखाता है। यह वह दौर था जब वह तुरंत तेजी लाने और बाउंड्री लगाकर मैच पर असर डालने के लिए जाने जाते थे।

शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज क्लासेन ने छक्का लगाने के लिए 28 गेंदें लीं जो IPL की किसी पारी में छक्का लगाने के लिए लिया गया दूसरा सबसे ज़्यादा समय है। इससे पहले 2026 सीजन में तीन बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ छक्का लगाने के लिए उन्होंने 29 गेंदें ली थीं। क्लासेन की कम से कम 16 IPL पारियों में से 20 गेंदों में, इसका स्ट्राइक-रेट सबसे कम (118.18) था। बाकी 15 गेंदों का कुल स्ट्राइक-रेट 181.53 है।