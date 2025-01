खेल डैस्क : भारत के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली करीब एक दशक से भारतीय बल्लेबाजी को अपने कंधों पर उठाते आए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खराब फार्म के साथ यह दोनों स्टार क्रिकेट फैंस को अपने आखिरी पड़ाव की ओर जाते दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिकेट प्रशंसकों ने आखिरी बार सोमवार को ही रोहित और विराट को इकट्ठे टेस्ट मैच खेलते देखा हो। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में जब टीम इंडिया बुरी तरह हारी, तो कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। अब नजर भारतीय चयनकर्ताओं और संभवतः मुख्य कोच गौतम गंभीर पर हैं, कि वह अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भविष्य को देखते हुए क्या फैसले लेंगे।



हमने पहले ही महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इस महीने की शुरुआत में ब्रिस्बेन के गाबा में ड्रा हुए तीसरे टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा बोल दिया था। अगर भारत अगले साल लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025 फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहता है, तो रोहित और कोहली दोनों टेस्ट क्रिकेट में अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं। रोहित के लिए टेस्ट क्रिकेट में 2024 बेहद खराब रहा, उन्होंने 11 की औसत से केवल 164 रन बनाए। सोमवार को बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंतिम दिन भी वह 40 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पर्थ में पहला टेस्ट नहीं खेला था। लेकिन वह अब तक सीरीज में 5 पारियों में केवल 31 रन ही बना पाए हैं।



ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को लेकर कोहली की परेशानी जारी रही और पांचवें दिन लंच से ठीक पहले मिचेल स्टार्क की एक और वाइड गेंद का पीछा करते हुए वह 29 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के पूर्व कप्तान कोहली के अब 7 पारियों में केवल 167 रन हैं। उन्होंने एक पारी में शतक भी लगाया था। हालांकि भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना हो सकता है कि कोहली के पास टेस्ट बल्लेबाज के रूप में कुछ साल बचे हैं, लेकिन रोहित के प्रति भारतीय चयनकर्ताओं का धैर्य खत्म हो रहा है।

