स्पोर्ट्स डेस्क : शुभमन गिल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस में वापस आ गए हैं। वह पिछले मैच में टीम में नहीं थे क्योंकि उनकी गर्दन में तकलीफ थी। गिल ने दिल्ली के खिलाफ टॉस के बाद यह अपडेट दिया है। आपकी गर्दन कैसी है? गिल ने कहा, 'अब काफी बेहतर है, धन्यवाद।' क्या यह वही गर्दन की तकलीफ है जो आपको घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान भी हुई थी? उन्होंने कहा, 'कुछ वैसी ही है।'

गिल ने टॉस हारने के बाद बल्लेाजी मिलने पर कहा, 'हां, असल में, हम वैसे भी पहले बैटिंग करने वाले थे। उम्मीद है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा, तो दूसरी इनिंग्स में ओस नहीं पड़ेगी। क्या एक ओपनिंग बैटर के तौर पर यह चुनौतीपूर्ण होगा? उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब है, यह सब पहले कुछ ओवर्स में कंडीशंस को समझने के बारे में है; मुझे लगता है कि मेरी और साई की ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी रही है। तो उम्मीद है, हमारा पावरप्ले अच्छा जाएगा और फिर हम बोर्ड पर एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएंगे।'

क्या वे बैटिंग ऑर्डर के एक टीम के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में आपस में बात कर रहे हैं? गिल ने कहा, हां, बिल्कुल। मेरा मतलब है, यह सब एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में है। पिछले मैच में भी, हम जीत के काफी करीब पहुंच गए थे और बहुत ज्यादा रनों से नहीं हारे थे। और मुझे लगता है कि यह बस एक खिलाड़ी की बात है, जो आखिर तक टिका रहे, चाहे वह मिडिल ऑर्डर से हो या टॉप ऑर्डर से। और शायद आज का दिन वही दिन हो। KK कुमार बाहर हैं और मैं टीम में वापस आ गया हूं। बाकी टीम वैसी ही है।'

प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स : केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार

गुजरात टाइटन्स : शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा