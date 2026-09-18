कार्डिफ (UK) : इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में 15,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे T20I मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

बटलर ने 528 मैचों में 35.46 की औसत और 147.46 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं। बटलर ने कई टीमों और प्रतियोगिताओं में खेलते हुए ये टी20 रन बनाए हैं जिनमें इंग्लैंड, लंकाशायर, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, समरसेट, पार्ल रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, सिडनी थंडर, कोमिला विक्टोरियंस, डरबन सुपर जायंट्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और इंग्लैंड लायंस शामिल हैं।

बटलर के नाम अब 528 मैचों में 35.46 की औसत से 15000 रन हैं, जिसमें 9 शतक और 107 अर्धशतक शामिल हैं। वह वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड से आगे निकल गए, जिनके नाम 754 मैचों में 31.71 की औसत से 14,999 रन हैं। बटलर ने इंग्लैंड की पारी के दौरान पांचवें ओवर में एशान मलिंगा की गेंद पर एक रन लेकर यह उपलब्धि हासिल की। ​​

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने गुरुवार को सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे T20I में श्रीलंका को छह विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रीलंका को 20 ओवरों में 145/9 पर रोकने के बाद इंग्लैंड ने सिर्फ 12.1 ओवरों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 146/4 रन बनाए।

इस जीत के साथ T20I में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की लगातार जीत का सिलसिला 14 मैचों तक पहुंच गया। डॉसन को तीन विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। तीसरा और आखिरी T20I मैच शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा, इंग्लैंड पहले ही 2-0 से सीरीज अपने नाम कर चुका है।