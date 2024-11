पर्थ : हारिस रऊफ ने महसूस किया कि वह पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 की प्रसिद्ध एकदिवसीय श्रृंखला की जीत में "सुपरस्टार" और "लीजेंड" ग्लेन मैक्सवेल को 3 बार आउट करने के लिए "भाग्यशाली" थे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की ऐतिहासिक सफलता के दौरान रऊफ ने मैक्सवेल का हर बार शिकार किया। मैदान बदलते गए लेकिन हारिस को मैक्सवेल का विकेट मिलता रहा। मैक्सवेल ने मेलबर्न में 0, एडिलेड में 16 तो पर्थ में 0 रन बनाए।

Nine deliveries. Three wickets.



Haris Rauf to Glenn Maxwell ❌❌❌ #AUSvPAK pic.twitter.com/MeoDGiDrmp