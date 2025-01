दुबई : दिग्गज हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने बुधवार को कहा कि भारत क्रिकेट के अपने विशिष्ट कौशल (ब्रांड) का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी को फिर से घर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से आयोजित की जाएगी। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत ने पाकिस्तान की यात्रा करने से मना कर दिया था जिससे टीम अपने सभी मैचों को दुबई में खेलेगी। भारत ने 2013 में इंग्लैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना था जबकि 2002 में मेजबान श्रीलंका के साथ वह संयुक्त विजेता रहा था। हार्दिक ने आईसीसी से जारी बयान में कहा कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी से क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह एकदिवसीय प्रारूप को दिलचस्प और प्रासंगिक बनाता है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट प्रशंसकों और खिलाड़ियों के बीच खेल को लेकर उत्साह जगाने का वादा करता है।

