खेल डैस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर ने 97 रन बनाकर अपनी टीम को दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर जीत दिला दी। बटलर इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान शतक पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आखिरी ओवरों में गुजरात के ही राहुल तेवतिया ने उन्हें स्ट्राइक ही नहीं दी और 20वें ओवर की पहली दो गेंदों पर ही अपनी टीम को जीत दिला दी। बटलर अगर शतक लगाने में कामयाब होते तो यह उनका 8वां आईपीएल शतक होता। वह इस लिस्ट में विराट कोहली की बराबरी कर रहे होते। लेकिन तेवतिया के कारण वह ऐसा कर ही नहीं पाए। बावजूद इसके मैच खत्म होने पर बटलर को मुस्कराते हुए देखा गया। उनकी मुस्कराहट और खेल भावना देखकर कांमेंटेटर भी काफी खुश नजर आए।



आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक

8 शतक : विराट कोहली

7 शतक : जोस बटलर

6 शतक : क्रिस गेल

4 शतक : केएल राहुल, डेविड वॉर्नर, शेन वॉटसन

3 शतक : संजू सैमसन, एबी डीविलियर्स, शिखर धवन

