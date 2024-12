स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स ने क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान एक हाथ से असाधारण कैच लेकर प्रशंसकों और विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस शानदार प्रयास ने ओली पोप को आउट कर दिया जो 98 गेंदों पर 77 रन की पारी खेलकर शानदार फॉर्म में थे।

इंग्लैंड की पारी के 53वें ओवर में यह चौंकाने वाला पल आया। पोप और हैरी ब्रूक ने पांचवें विकेट के लिए 151 रनों की ठोस साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एक रणनीतिक कदम उठाते हुए कीवी कप्तान टॉम लैथम ने टिम साउथी को आक्रमण में शामिल किया जो जल्द ही प्रभावी साबित हुआ।

अपनी दूसरी गेंद पर साउथी ने ऑफ स्टंप के बाहर एक छोटी, वाइड गेंद फेंकी जिससे पोप को एक शक्तिशाली कट शॉट खेलने का लालच आया। गेंद बाउंड्री के लिए जा रही थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात फिलिप्स ने एक्शन में आने से पहले ही गेंद को रोक दिया।

