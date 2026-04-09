स्पोर्ट्स डेस्क : Delhi Capitals और Gujarat Titans के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने महज 1 रन से जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन एक फैसले ने पूरा मैच पलट दिया और टीम को हार झेलनी पड़ी।

कैसे मिला मैच का टर्निंग पॉइंट

आखिरी दो गेंदों पर दिल्ली को 2 रन चाहिए थे और क्रीज पर David Miller शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 रन पर थे। दूसरी तरफ टेलेंडर कुलदीप यादव मौजूद थे, लेकिन मिलर ने दूसरी आखिरी गेंद पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया। अगर वह रन ले लेते तो स्कोर बराबर हो सकता था और मैच सुपर ओवर में जा सकता था।

आखिरी गेंद पर खत्म हुआ मैच

मिलर आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने से चूक गए और रन लेने की कोशिश की। इसी दौरान Jos Buttler ने तेज अंडरआर्म थ्रो से कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया। दिल्ली की टीम 209/8 पर सिमट गई और जीत से बस एक रन दूर रह गई।

गावस्कर का बड़ा बयान

भारत के दिग्गज बल्लेबाज Sunil Gavaskar ने इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए कहा, 'हाँ, वह खुद मैच खत्म करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह कुलदीप ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, शायद उन्हें स्ट्राइक देनी चाहिए थी। यह बाद में समझ में आता है, लेकिन मिलर आत्मविश्वास से भरे थे और उन्हें लगा कि वह मैच खत्म कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता।'

मैच रिपोर्ट

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/4 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। कप्तान Shubman Gill ने 70 रन की शानदार पारी खेली, जबकि Jos Buttler ने 52 और Washington Sundar ने 55 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही और KL Rahul ने 92 रन की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि, मिडिल ऑर्डर लगातार विकेट गंवाता रहा, जिससे टीम दबाव में आ गई।

अंत तक लड़ते रहे मिलर

मिलर ने अंत में 20 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर में लिया गया फैसला भारी पड़ गया। दूसरी ओर Rashid Khan ने 3 विकेट लेकर गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह मुकाबला IPL 2026 के सबसे रोमांचक मैचों में से एक रहा, जहां एक छोटा सा फैसला जीत और हार के बीच फर्क बन गया। दिल्ली के लिए यह हार काफी दर्दनाक रही, जबकि गुजरात ने शानदार अंदाज में मुकाबला अपने नाम किया।