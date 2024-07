नई दिल्ली : परिस्थिति कोई भी हो, नेटिजन्स मीम्स और जोक्स के जरिए उसमें हास्य की खुराक डालने में कामयाब हो जाते हैं। गौतम गंभीर की भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में नियुक्ति कोई अपवाद नहीं है। अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक की क्रिकेट सलाहकार समिति ने मंगलवार को सर्वसम्मति से गंभीर को टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) का हेड कोच बनाने की सिफारिश की।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज 27 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही आगामी सीरीज से कार्यभार संभालेंगे जिसमें टीम इंडिया तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने वाली है। जहां क्रिकेट विशेषज्ञ नियुक्ति का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक समूह आईपीएल 2013 के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के जरिए अपनी राय व्यक्त कर रहा है। अब जब गंभीर कोच हैं और कोहली टीम में हैं, तो स्थिति दिलचस्प होने वाली है। और विस्फोटक!

एक एक्स यूजर ने लिखा, 'कोहली सोच रहे होंगे, वनडे से भी रिटायरमेंट ले लूं क्या?' एक ने 'बॉर्डर' फिल्म का एक क्लिप पोस्ट किया, जिसमें एक किरदार, मथुरा दास, सीमा पर तैनात अपनी यूनिट से छुट्टी लेता हुआ दिखाई देता है और अपने अति उत्साही जश्न के लिए अपने वरिष्ठ सनी देओल से डांट खाता है। इस पर एक कैप्शन था, 'विराट कोहली व्यक्तिगत समस्याओं के कारण हेड कोच गौतम गंभीर से छुट्टी मांग रहे हैं।' एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'दो बड़े अहंकार टकराव।' हालांकि कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और माना कि उनके आसपास का माहौल 'बिजली जैसा' होगा।

Virat Kohli asking Head coach Gautam Gambhir for leave due to personal problem 😭#GautamGambhir pic.twitter.com/KTRgvgIdww