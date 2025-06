स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2025 के शुरुआती मैच सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेलते हुए ओकलैंड में वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों पर 151 रनों की धमाकेदार पारी खेली। यह टी20 की एक ऐसी पारी थी जिसमें एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के, सबसे तेज 150 रन, सबसे तेज शतक सहित कई अन्य रिकॉर्ड बने।

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 150

26 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 49 गेंदों में 150 रन बनाए जोकि टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 150 रन हैं। यह रिकॉर्ड पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था जिन्होंने 2022 में SA में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान 52 गेंदों पर 150 रन बनाए थे।

FINN ALLEN SMASHED 151* (51) WITH 19 SIXES IN THE MLC. 🥶



- The most sixes in a T20 innings. pic.twitter.com/7EOnaxkaw9