स्पोर्ट्स डेस्क : गुरुवार को मुंबई के मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया की विजय परेड के दौरान फैंस का क्रैज सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं था। इस दौरान एक व्यक्ति अपने पसंदीदा सुपरस्टार्स को नजदीक से देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया जिससे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी घबरा गए थे।

The guy who was sitting on the tree, scared the Indian players. 🤣 pic.twitter.com/PPI0NbSO9F

टी20 विश्व कप जीतने के बाद विजयी भारतीय क्रिकेट टीम कल भारत पहुंची और मुंबई पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और दिल्ली में उनके साथ नाश्ता किया। शाम 5:00 बजे मुंबई में होने वाला ओपन-बस शो देर से शुरू हुआ, लेकिन एक बार जब यह शुरू हुई, तो विजय परेड देखने लायक थी क्योंकि लाखों लोग विश्व चैंपियन के घर लौटने का जश्न मनाने के लिए आए थे।

Cheeku asking hittu to see the fan who climbed up the tree😭😭❤ pic.twitter.com/CYWYZgelSW