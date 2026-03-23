स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले MS Dhoni का चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शानदार स्वागत हुआ। Chennai Super Kings के ROAR 2026 फैन इवेंट के दौरान जैसे ही धोनी मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। इसी दौरान एक महिला फैन धोनी को देखकर भावुक हो गई और रोने लगी। यह भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह एक बार फिर दिखाता है कि धोनी और चेन्नई के फैंस के बीच रिश्ता कितना खास है।

चेपॉक में गूंज उठा स्टेडियम

M. A. Chidambaram Stadium में CSK के ROAR 2026 फैन इवेंट के लिए हजारों फैंस पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही धोनी स्टेज पर आए, माहौल पूरी तरह बदल गया। फैंस चिल्लाने लगे, जर्सी लहराने लगे और अपने मोबाइल में इस पल को कैद करने लगे। धोनी हमेशा की तरह शांत नजर आए और उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया।

IPL 2026 से पहले क्यों खास है यह पल

यह सिर्फ एक फैन मोमेंट नहीं था, बल्कि इसके कई बड़े मायने हैं:

IPL 2026 धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है

रुतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान हैं, धोनी मेंटर की भूमिका में दिख सकते हैं

रिटायरमेंट के बाद भी धोनी का क्रेज कम नहीं हुआ है; पूर्व भारतीय खिलाड़ी Robin Uthappa ने भी हाल ही में कहा था कि यह धोनी का आखिरी IPL हो सकता है और वह मेंटर की भूमिका में ज्यादा नजर आ सकते हैं।

CSK के लिए धोनी का शानदार रिकॉर्ड

धोनी का Chennai Super Kings के लिए रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है: मैच: 278, रन: 5000+, कप्तान के रूप में IPL ट्रॉफी: 5, 2016-17 (सस्पेंशन) को छोड़कर हर सीजन CSK के साथ, धोनी ने CSK की टीम को शांत कप्तानी, शानदार फिनिशिंग और बेहतरीन रणनीति की पहचान दी।

CSK में संजू सैमसन बने नए X-फैक्टर

इस इवेंट में Sanju Samson को भी फैंस ने काफी चीयर किया। T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद सैमसन CSK की बल्लेबाजी को और मजबूत बना सकते हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट कप्तानी के लिए रुतुराज गायकवाड़ पर ही भरोसा जता रहा है।

ROAR 2026 इवेंट में दिखे CSK के दिग्गज खिलाड़ी

CSK के इस इवेंट में कई दिग्गज खिलाड़ी भी नजर आए, जिनमें: Suresh Raina, Dwayne Bravo, Harbhajan Singh, Matthew Hayden यह इवेंट CSK के पुराने और नए खिलाड़ियों के बीच एक खास कड़ी की तरह था।

