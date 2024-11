पर्थ : भारत के लिए टेस्ट पदार्पण करने वाले नीतिश कुमार रेड्डी (Nitish Reddy) ने स्वीकार किया कि तेज गेंदबाजों की मददगार पर्थ की पिच पर बल्लेबाजी करने से पहले वह ‘नर्वस' थे लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह से उनका हौसला बढ़ाया। नीतिश ने बताया कि गंभीर ने उन्हें कहा था कि बाउंसर गेंदों का सामना ऐसे करो जैसे कि ‘आप देश के लिए गोली खा रहे हों' नीतिश ने 59 गेंद में 41 रन की दिलेर पारी खेल यहां के ऑप्टस स्टेडियम में टीम के स्कोर को 150 रन तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने ऋषभ पंत (27) के साथ 48 रन की अहम साझेदारी पेश की।

"Like taking a bullet for your country"



