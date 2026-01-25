कोलंबो: जो रूट के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 5 विकेट से मात देकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। 24 जनवरी को खेले गए इस मुकाबले में रूट ने पहले गेंद से कमाल किया और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जिताऊ पारी खेली।

जो रूट का ऑलराउंड मास्टरक्लास

220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत आसान नहीं रही। पिच धीमी थी और स्पिनरों को अच्छी मदद मिल रही थी, लेकिन जो रूट ने बेहतरीन संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 90 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली और इंग्लैंड को 22 गेंद शेष रहते जीत की दहलीज़ तक पहुंचाया।

रूट ने स्वीप और रिवर्स स्वीप का शानदार इस्तेमाल करते हुए श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण को बेअसर कर दिया। इस दौरान कप्तान हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 81 रनों की अहम साझेदारी ने इंग्लैंड की पारी को स्थिरता दी।

दबाव में भी नहीं डगमगाए रूट

इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को एक बार फिर स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते देखा गया, लेकिन रूट की मौजूदगी ने किसी बड़े पतन को टाल दिया। वह लगातार दूसरी बार सीरीज़ में अर्धशतक जमाने में सफल रहे। अंततः असिथा फर्नांडो ने एक तेज़ यॉर्कर पर रूट को LBW आउट कर उनकी शानदार पारी का अंत किया।

जब रूट आउट हुए, तब इंग्लैंड को जीत के लिए 42 रन चाहिए थे और करीब 10 ओवर बाकी थे।

बटलर ने दिलाई जीत, जैक्स ने लगाए विजयी रन

जो रूट के आउट होने के बाद जोस बटलर ने जिम्मेदारी संभाली और 21 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाकर मैच को बिना किसी रोमांच के खत्म किया। विल जैक्स ने विजयी रन लगाए और इंग्लैंड ने अहम विदेशी जीत दर्ज की। अब सीरीज़ का निर्णायक मुकाबला 27 जनवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

श्रीलंका की बल्लेबाज़ी फिर रही फीकी

इससे पहले इंग्लैंड की स्पिन रणनीति ने श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी। कप्तान हैरी ब्रूक ने छह अलग-अलग स्पिन विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका को पारी की आखिरी तीन गेंद शेष रहते ऑलआउट कर दिया।

इंग्लैंड ने इस मुकाबले में कुल 40.3 ओवर स्पिन फेंके, जो उनका वनडे क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1985 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में 36 ओवर का था।

कोई भी बल्लेबाज़ नहीं जड़ सका अर्धशतक

श्रीलंका के बल्लेबाज़ अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। कुसल मेंडिस ने 26 रन बनाकर अच्छी लय दिखाई, लेकिन जोखिम भरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इंग्लैंड के अनुशासित गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज़ अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका।

निर्णायक मुकाबले के लिए मंच तैयार

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में ज़बरदस्त वापसी की है और अब 27 जनवरी को होने वाला तीसरा वनडे सीरीज का फैसला करेगा।