खेल डैस्क : इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नॉटिंघम के मैदान पर विंडीज टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ओली पोप के शतक की बदौलत 416 रन बनाए। बजबॉल शैली के लिए मशहूर इंग्लैंड ने एक बार फिर से आक्रमक रुख अपनाए रखा और विंडीज के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। ओली पोप अपने टेस्ट क्रिकेट का छठा शतक लगाने में सफल रहे। लॉर्ड्स में शानदार 57 रन बनाने वाले पोप ने इस प्रारूप में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने सलामी बल्लेबाज बेन डकेट के साथ शतकीय साझेदारी भी की।

इंग्लैंड के लिए ओपनिंग पर जेक क्रॉली के साथ डकेट आए थे। क्रॉली के जल्द आऊट होने के बाद पोप ने एक छोर संभाला। दोनों ने पहले 5 ओवर में ही स्कोर 50 तक पहुंचा दिया था। पोप ने दूसरे सत्र में जेडन सील्स पर चौका लगाकर अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया। तीन अंकों तक पहुंचने के लिए उन्होंने 143 गेंदें लीं। पोप के शतक पूरा करने तक इंग्लैंड 220 रन का आंकड़ा पार कर चुका था।

पोप ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,000 रन पूरे किए

अपनी पारी के दौरान पोप ने एक और उपलब्धि हासिल की। अपने 19वें रन के साथ उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,000 रन पूरे कर लिए। उनके 2,500 से अधिक रन इंग्लैंड के लिए बने हैं। पोप प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना 104वां मैच खेल रहे हैं।

