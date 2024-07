खेल डैस्क : ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी की। केवम हॉज ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया और एलिक अथानाज़ ने 82 रनों की तेज पारी खेली, जिससे वेस्टइंडीज ने अंत में 351/5 का स्कोर बनाया। दिन का खेल खत्म होने तक विंडीज केवल 65 रन ही पीछे है। इंग्लैंड की पहली पारी के 415 रनों के बड़े स्कोर का जवाब देते हुए वेस्टइंडीज को हॉज और अथानाज़ ने 175 रनों की साझेदारी कर मैच में जिंदा रखा।



ऐसा रहा दूसरा दिन

विंडीज के लिए दिन की शुरूआत सधी हुई रही थी। कप्तान क्रेग ब्रैथवेट मिकाइल लुइस के साथ ओपनिंग पर आए थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। लुइस 41 गेंदों पर 21 रन बनाए। इसके बाद किर्क 11 रन बनाकर शोएब बशीर का ही शिकार हो गए। इसके बाद ब्रेथवेअ ने एलिक के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया। एलिक शानदार फार्म में थे। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और 80 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोनों ने टीम का स्कोर 84 पर ला खड़ा किया तभी ब्रेथवेट 72 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आऊट हो गए। ब्रेथवेट के आऊट होने के बाद एलिक ने केवल होज के साथ 175 रन की साझेदारी की। एलिक ने 99 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की मदद से 82 रन बनाए। तभी केवम हॉज ने अपना शतक पूरा किया। वह 75वें ओवर में क्रिस वोक्स का शिकार हुए लेकिन तब तक उन्होंने 171 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से 120 रन बना लिए थे। जेसन होल्डर 67 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 23 तो जोशुआ डीसिल्वा 32 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं। विंडीज का स्कोर 351 है और वह इंग्लैंड के स्कोर से 65 रन ही पीछे है।

