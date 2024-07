नॉटिंघम : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने ट्रेंट ब्रिज में सबसे तेज टेस्ट ओवर फेंककर इतिहास रच दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जेम्स एंडरसन की जगह पाने वाले वुड ने अपने पहले ही ओवर में यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वुड ने अपने पहली ही गेंद पर मिकाइल लुइस को चकमा दिया। इस दौरान उनकी गेंद की रफ्तार 93.9 मील प्रति घंटे (151.1 किमी/घंटा) रही। उनकी दूसरी गेंद 96.1 मील प्रति घंटे (154.65 किमी/घंटा) की रफ्तार से रही। वुड ने इसके बाद 95.2 मील प्रति घंटे (152.88 किमी/घंटा) और 92.2 मील प्रति घंटे (148.06 किमी/घंटा) के बाद 5वीं गेंद 96.5 मील प्रति घंटे (155.30 किमी/घंटा) की रफ्तार से फेंकी। इंग्लैंड के 34 वर्षीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को 95.2 मील प्रति घंटे (153.20 किमी/घंटा) की एक और तेज गेंद फेंकी। इस ओवर की सभी गेंदों की औसत स्पीड 94.40 मील प्रति घंटा रही।

