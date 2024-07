एजबेस्टन : इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एजबेस्टन में शुक्रवार से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट के लिए अंतिम एकादश घोषित कर दी है। नॉटिंघम में मेहमान टीम को 241 रन से हराने के बाद इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। उन्होंने श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में पारी और 114 रनों से जीत दर्ज की, जो लॉर्ड्स में अनुभवी जेम्स एंडरसन का विदाई मैच भी था।

We've named our XI for the third Test against the West Indies at Edgbaston 👇