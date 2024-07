खेल डैस्क : लॉर्ड्स के मैदान पर विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। डरहम ऑलराउंडर 147 साल लंबे टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 6000 रन बनाने और 200 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इंग्लिश कप्तान ने दूसरी पारी खेलने आई वेस्टइंडीज के बल्लेबाज किर्क मैकेंजी को 9 गेंदों पर शून्य पर आउट करके यह उपलब्धि अपने नाम की। स्टोक्स की गेंद को बाएं हाथ के मैकेंजी समझ नहीं पाए थे। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें पगबाधा आऊट दे दिया। संयोग से स्टोक्स का यह घरेलू मैदान पर 100वां टेस्ट विकेट भी था।

Ben Stokes becomes just the third player after Garry Sobers and Jacques Kallis to achieve the double of 6000 runs and 200 wickets in Test cricket 🫡#ENGvWI pic.twitter.com/bT04C65Vcb