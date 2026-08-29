नई दिल्ली: पंजाब और भारत के तेज गेंदबाज गुनूर बरार को साउथ जोन के खिलाफ होने वाले Duleep Trophy सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन की टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला रविवार से बेंगलुरु स्थित BCCI Centre of Excellence में खेला जाएगा। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद गुनूर नॉर्थ जोन की टीम से जुड़े हैं।

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार को समाप्त हुआ था।

टेस्ट टीम में जगह बनाने से पहले रेड-बॉल क्रिकेट का मौका

गुनूर बरार के नॉर्थ जोन से जुड़ने के पीछे उनका रेड-बॉल अनुभव बढ़ाना भी अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ता भारत की अगली टेस्ट चुनौती से पहले गुनूर को ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव देना चाहते हैं। भारत को नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

गुनूर ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह पिछले दो टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा रहे हैं। वह पिछले एक साल से BCCI के टारगेटेड खिलाड़ियों के पूल में भी शामिल हैं।

India A के लिए श्रीलंका में किया शानदार प्रदर्शन

जुलाई में गुनूर बरार India A की श्रीलंका की शैडो टूर टीम का हिस्सा थे। वहां उन्होंने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया और मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए। उन्होंने इस मुकाबले में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। गुनूर ने अब तक 19 फर्स्ट-क्लास मैचों में 62 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 25.24 रहा है।

अफगानिस्तान के खिलाफ किया था ODI डेब्यू

गुनूर बरार ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया था। इसके बाद इंग्लैंड के हालिया दौरे पर उन्होंने भारत के लिए तीनों ODI मुकाबले खेले। उन्होंने अब तक छह ODI मैचों में 11 विकेट लिए हैं और उनका औसत 32.81 रहा है। अब Duleep Trophy में रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का मौका गुनूर के लिए टेस्ट टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

औकिब नबी के लिए इंग्लिश काउंटी का विकल्प

इस बीच जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में छोटी अवधि के लिए खेलने की संभावना तलाश रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनका काउंटी कार्यकाल वीजा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर करेगा। चयनकर्ता फिलहाल नबी को Duleep Trophy में खिलाने के बजाय सीम गेंदबाजों के लिए अनुकूल इंग्लैंड की परिस्थितियों में मैच अभ्यास दिलाने के पक्ष में हैं।

रणजी ट्रॉफी में नबी का शानदार प्रदर्शन

औकिब नबी ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने 60 विकेट हासिल किए थे और उनका औसत सिर्फ 12.56 रहा था। नबी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे के लिए वह अब भी चयनकर्ताओं की नजर में हैं। नई गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता उनके पक्ष में जा सकती है।

काउंटी डील नहीं हुई तो India A में मिल सकता है मौका

अगर औकिब नबी का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में जाना संभव नहीं होता है, तो वह अगली बार 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ India A के पहले मैच में खेल सकते हैं। इसके बाद वह 1 से 5 अक्टूबर के बीच श्रीनगर में होने वाले जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच Irani Cup मुकाबले के लिए अपनी राज्य टीम से जुड़ सकते हैं।

India A और Irani Cup के बीच चयनकर्ताओं के सामने दुविधा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ India A का दूसरा मुकाबला Irani Cup के साथ ही होना है। ऐसे में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के सामने दोनों टीमों के लिए खिलाड़ियों के चयन को लेकर दुविधा पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्तर पर मौजूदा कार्यक्रम में बदलाव की संभावना काफी कम है। ऐसे में खिलाड़ियों की उपलब्धता और चयन को लेकर चयनकर्ताओं को आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे।