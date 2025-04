खेल डैस्क : अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में उस समय माहौल गरमा गया, जब जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच मैदान पर टकराव हो गया। यह घटना पावरप्ले के आखिरी ओवर में हुई, जब नायर अपनी शानदार 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के लिए दूसरा रन लेने दौड़े और अनजाने में बुमराह से टकरा गए।

यह भी पढ़ें:- कोहली की हार्टबीट बढ़ी, भागे आए संजू सैमसन, दिल पर रखा हाथ, कांमेंटेटर हैरान

यह भी पढ़ें:- DC vs MI : 1077 दिन बाद IPL में लौटे करुण नायर, पावरप्ले में ही ठोकी फिफ्टी

यह भी पढ़ें:- DC vs MI : बेअसर हुए बुमराह के यॉर्कर, इस बल्लेबाज ने मारे धनधनाते छक्के, वीडियो

नायर जोकि 1077 दिनों बाद आईपीएल में वापसी कर रहे थे, ने बुमराह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उनके एक ओवर में 18 रन ठोक डाले, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। इस शानदार बल्लेबाजी ने बुमराह को दबाव में ला दिया, जिन्होंने पहले दो ओवरों में 29 रन लुटाए थे। टकराव के बाद नायर ने तुरंत हाथ उठाकर माफी मांगी और स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन बुमराह नाराज दिखे और दोनों के बीच कुछ तीखी बातें हुईं।

The average Delhi vs Mumbai debate in comments section 🫣



Don't miss @ImRo45 's reaction at the end 😁



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/QAuja88phU#IPLonJioStar 👉 #DCvMI | LIVE NOW on Star Sports Network & JioHotstar! pic.twitter.com/FPt0XeYaqS