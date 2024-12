खेल डैस्क : अर्जेंटीना के गेंदबाज हर्नान फेनेल रविवार को ब्यूनस आयर्स में केमैन आइलैंड्स के खिलाफ अपनी टीम के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप उप क्षेत्रीय अमेरिका क्वालीफायर मुकाबले के दौरान डबल हैट्रिक लेकर चर्चा में आ गए हैं। केमैन आइलैंड्स की पारी के अंतिम ओवर के दौरान फेनेल ने लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लिए और पुरुषों के टी20ई मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। 36 वर्षीय गेंदबाज अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा, आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी कर्टिस कैंपर, वेस्टइंडीज के अनुभवी जेसन होल्डर और लेसोथो के वसीम याकूबर के साथ टी20 में दोहरी हैट्रिक पूरी करने वाले गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं।



पुरुषों की टी20 इंटरनेशनल में डबल हैट्रिक

राशिद खान (अफगानिस्तान) आयरलैंड, 2019

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) न्यूजीलैंड, 2019

कर्टिस कैम्फर (आयरलैंड) नीदरलैंड, 2021

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) इंग्लैंड, 2022

वसीम याकूबर (लेसोथो) माली, 2024

हर्नान फेनेल (अर्जेंटीना) केमैन आइलैंड्स, 2024

A double hat-trick and a five-wicket haul!



A day to remember for Hernan Fennell in Americas #T20WorldCup qualifying 🇦🇷



More 👉 https://t.co/zIjpcvA2AB pic.twitter.com/Lja2JQDOcF