खेल डैस्क : वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और बेंगलुरु की टीमों के बीच आईपीएल 2025 का महत्वपूर्ण मुकाबला शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा कर गया। उक्त घटना टॉस के दौरान हुई जब मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने असामान्य तरीके से सिक्का उछाला। यह पिच पर गिरने की बजाय दूर घास पर जा गिरा। मैच रेफरी को कुछ कदम चलकर सिक्का उठाना पड़ा और उन्होंने हार्दिक को टॉस का विजेता घोषित किया। इस असामान्य प्रक्रिया ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के प्रशंसकों में नाराजगी पैदा की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुंबई पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए।



आरसीबी प्रशंसकों का मानना था कि सिक्का उछालने का तरीका संदिग्ध था और पारदर्शिता की कमी थी, क्योंकि यह पारंपरिक तरीके से सामने नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इसे "टॉस फिक्सिंग" का मामला करार दिया, खासकर आईपीएल 2024 में भी हार्दिक के खिलाफ इसी तरह के आरोप लग चुके थे। आरसीबी के खिलाफ ही एकमैच में मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ पर सिक्का तक बदल देने का आरोप लगा था। बहरहाल, टॉस के बाद सोशल मीडिया पर "MI cheating" जैसे ट्रेंड्स शुरू हो गए और प्रशंसकों ने इससे बेहद निराश दिखे।



विवाद बढ़ा तो बीसीसीआई ने इसकी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दिखा- रवि शास्त्री ने हार्दिक पांड्या से सिक्का उछालने को कहा। हार्दिक ने सिक्का अपनी पीठ के पीछे उछाला, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर था। सिक्का घास पर गिरा, जिससे उसका परिणाम तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ। मैच रेफरी ने सिक्का उठाया और हार्दिक को विजेता घोषित किया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने "टेल्स" चुना था, लेकिन सिक्के पर "हेड" आया। हार्दिक भले ही वैध तरीके से टॉस जीते लेकिन सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया।

