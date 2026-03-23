स्पोर्ट्स डेस्क : MS Dhoni एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन इस बार किसी मैच या प्रैक्टिस की वजह से नहीं, बल्कि एक प्यारे वीडियो की वजह से। दरअसल, Sarfaraz Khan ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी उनके छोटे बेटे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में धोनी बच्चे के साथ गेंद खेलते और उसके साथ मजाकिया अंदाज में समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

धोनी का अलग अंदाज आया नजर

मैदान पर हमेशा शांत और गंभीर दिखने वाले धोनी का यह केयरिंग और फन वाला अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस इस वीडियो पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और धोनी की सादगी की तारीफ कर रहे हैं। धोनी को ‘कैप्टन कूल’ कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में उनका सॉफ्ट और फैमिली वाला साइड देखने को मिला।

सरफराज खान के बेटे का जन्म कब हुआ?

सरफराज खान के बेटे का जन्म 21 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ था। खास बात यह है कि बेटे के जन्म से दो दिन पहले ही सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक (150 रन) लगाया था।

शानदार फॉर्म में हैं सरफराज

Sarfaraz Khan IPL 2026 से पहले शानदार फॉर्म में हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 150 रन बनाए

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 329 रन बनाए

असम के खिलाफ 47 गेंद में नाबाद 100 रन

राजस्थान के खिलाफ 22 गेंद में 73 रन

उनका यह फॉर्म Indian Premier League 2026 में Chennai Super Kings के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।

CSK का IPL 2026 शेड्यूल

Chennai Super Kings IPL 2026 में अपना पहला मैच 30 मार्च को Rajasthan Royals के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेगी।

इसके बाद टीम:

3 अप्रैल – पंजाब किंग्स vs CSK

5 अप्रैल – RCB vs CSK

11 अप्रैल – CSK vs दिल्ली कैपिटल्स

टीम ने चेन्नई में IPL 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

