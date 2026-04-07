स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 के बीच Heinrich Klaasen ने MS Dhoni की गैरमौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि CSK को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी की कमी ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन उनकी कप्तानी टीम के लिए अब भी बेहद अहम है। क्लासेन के इस बयान ने फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है।

क्लासेन का पूरा बयान

'मुझे नहीं लगता कि MS Dhoni की गैरमौजूदगी बल्लेबाजी के लिहाज से CSK पर ज्यादा असर डालती है। पिछले कुछ सालों में वह सिर्फ 5-10 गेंद खेलने के लिए ही आते रहे हैं, इसलिए उस भूमिका में टीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि, एक लीडर के तौर पर उनकी मौजूदगी जरूर अहम होती है।'

'Chennai Super Kings हमेशा से एक मजबूत टीम रही है। भले ही धोनी मैदान पर हों या न हों, टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ खेलना कभी भी आसान नहीं होता।'

'धोनी के न होने से स्टेडियम का माहौल जरूर थोड़ा शांत हो सकता है, क्योंकि वह फैंस के लिए बहुत बड़े आकर्षण हैं। लेकिन टीम के अंदर जो संतुलन है, वह अभी भी काफी मजबूत है और विपक्षी टीमों के लिए चुनौती बना रहता है।'

'CSK की बल्लेबाजी में अभी भी दम'

'CSK की बल्लेबाजी लाइनअप में अभी भी दम है। Ruturaj Gaikwad और Sanju Samson जैसे खिलाड़ी मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, जबकि Shivam Dube अच्छी फॉर्म में हैं। बस उन्हें थोड़ा और दबाव में लाने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर, CSK के खिलाफ मुकाबला हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें उनके बल्लेबाजों को ज्यादा डॉट बॉल्स देकर दबाव बनाना होगा, तभी हम उन्हें रोक सकते हैं और मैच में बढ़त हासिल कर सकते हैं।'

टीम पर कितना असर?

क्लासेन का मानना है कि Chennai Super Kings एक संतुलित और अनुभवी टीम है। धोनी की अनुपस्थिति के बावजूद टीम का कॉम्बिनेशन मजबूत है, जिससे विपक्षी टीमों के लिए चुनौती कम नहीं होती।

CSK की बल्लेबाजी पर सवाल

इस सीजन में CSK की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। Ruturaj Gaikwad और Sanju Samson जैसे ओपनर्स सस्ते में आउट हो रहे हैं, जिससे टीम पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, Shivam Dube ने अपनी फॉर्म से कुछ राहत जरूर दी है।

धोनी का हालिया प्रदर्शन

MS Dhoni ने पिछले सीजन में 196 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 135.17 रहा। वहीं 2024 में उन्होंने फिनिशर की भूमिका में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 220.54 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, जो उनकी मैच फिनिश करने की क्षमता को दर्शाता है।