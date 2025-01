वडोदरा : देवदत्त पडीक्कल और रविचंद्रन स्मरण के मुश्किल पिच पर स्पिनरों का डटकर सामना करने के बाद बनाए गए अर्धशतकों की मदद से कर्नाटक ने बुधवार को यहां हरियाणा को छह विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। हरियाणा के 238 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक की शुरूआत अच्छी नहीं रही जिसमें कप्तान और उसके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल पहले ही ओवर में आउट हो गए। लेकिन देवदत्त (86 रन, आठ चौके, एक छक्का) और स्मरण (76 रन, तीन चौके, तीन छक्के) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की जिससे कर्नाटक ने यह लक्ष्य 47.2 ओवर में पांच विकेट पर 238 रन बनाकर हासिल कर लिया।

अब चार बार की चैम्पियन कर्नाटक का सामना खिताब के लिए विदर्भ और महाराष्ट्र के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। अग्रवाल के आउट होने के बाद केवी अनीश (22 रन) ने पहला रन बनाने के लिए 14 गेंद का सामना किया और धीमी पिच पर सहज नहीं लगे। लेकिन क्वार्टरफाइनल में बड़ौदा के खिलाफ 102 रन बनाने वाले देवदत्त और 21 वर्ष के स्मरण ने संयम से खेलकर अपने अर्धशतक पूरे किए।

