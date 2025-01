राजकोट : भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने बुधवार को कहा कि आयरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ आक्रामक पारी खेलना तय था लेकिन टीम की फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ में सुधार की जरूरत है। मंधाना ने महज 70 गेंदों में रिकॉर्ड शतक बनाया और भारत ने 304 रन से जीत दर्ज करके श्रृंखला 3.0 से अपनी झोली में डाली। भारत ने अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर 436 रन भी बनाया।



मंधाना ने मैच के बाद कहा कि आक्रामक खेलने की ही रणनीति बनाई थी। मैं सोच रही थी कि बहुत मैचों में इस तरह खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता है लिहाजा मैने कुछ शॉट्स आजमाए। कई बार नतीजा अनुकूल रहता है तो कई बार नहीं। आज अनुकूल था। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी को अभ्यास मिल गया। जेमी (रौड्रिग्स), हरलीन (देयोल), प्रतिका (रावल) और रिचा (घोष) के लिए मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने हालांकि कहा कि अगस्त सितंबर में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा।

𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜! 🏆



Congratulations to the Smriti Mandhana-led #TeamIndia on the series win at the Niranjan Shah Stadium, Rajkot! 👏 👏#INDvIRE | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mNW0blx4tJ