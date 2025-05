खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में पहले खेलने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को 159 रन तक रोकने में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द मैच बने मुकेश ने इस दौरान मिशेल के विकेट को अपना फेवरेट बताया। उन्होंने कहा कि आज मिशेल मार्श का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था और उस समय उनका विकेट लेना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं शुरू से ही ऐसा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था और मैं आगे भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहूंगा।

