स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम पिछले मैच में जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी है, जबकि गुजरात अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी। ऐसे में यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मुकाबले: 7

गुजरात जीता: 4

दिल्ली जीता:3

आंकड़ों के लिहाज से गुजरात को हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन दोनों टीमों के बीच टक्कर बराबरी की रही है। यह रिकॉर्ड मुकाबले को और दिलचस्प बनाता है।

DC का पलड़ा भारी

दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया था। इस मैच में समीर रिजवी ने 90 रन की शानदार पारी खेली, जबकि पाथुम निसांका ने 44 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में मुकेश कुमार और अन्य गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस को राजस्थान के खिलाफ करीबी हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम दबाव में है।

मौसम रिपोर्ट

दिल्ली में मैच के दौरान मौसम थोड़ा धुंधभरा रह सकता है। तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और नमी लगभग 70 प्रतिशत तक हो सकती है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए पूरा मैच बिना किसी रुकावट के खेले जाने की उम्मीद है।

पिच रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान होता है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर करीब 170 से ऊपर रहता है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल, पाथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।