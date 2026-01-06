नई दिल्ली : भारत और नीदरलैंड के बीच 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले डेविस कप क्वालीफायर मुकाबले से पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड ने अपने दो शीर्ष एकल खिलाड़ियों टैलन ग्रिक्सपोर और बोटिक वैन डे जैंडस्चुल्प को चार सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है, जिससे भारत की राह कुछ आसान मानी जा रही है।

नीदरलैंड के टॉप सिंगल्स खिलाड़ी नहीं खेलेंगे

टैलन ग्रिक्सपोर वर्तमान में नीदरलैंड के नंबर-1 खिलाड़ी हैं और उनकी विश्व रैंकिंग 25 है, जबकि बोटिक वैन डे जैंडस्चुल्प की विश्व रैंकिंग 75 है। इन दोनों के बाहर रहने से नीदरलैंड की एकल चुनौती कमजोर होती दिख रही है।

जेस्पर डी जोंग और गाय डेन ओडेन संभालेंगे जिम्मेदारी

भारत के खिलाफ एकल मुकाबलों में नीदरलैंड की ओर से विश्व रैंकिंग में 71वें स्थान पर मौजूद जेस्पर डी जोंग और 158वीं रैंकिंग के गाय डेन ओडेन उतरेंगे। दोनों खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला दबाव भरा रहने वाला है, खासकर भारतीय परिस्थितियों में।

युगल में पेल और एरेंड्स पर दारोमदार

युगल मुकाबलों में नीदरलैंड की उम्मीदें विश्व रैंकिंग 27 के डेविड पेल और 35वें स्थान पर काबिज सैंडर एरेंड्स पर टिकी होंगी। दोनों अनुभवी खिलाड़ी भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे।

भारतीय टीम की कमान नागल और भांबरी के हाथ

भारत की ओर से एकल मुकाबलों में सुमित नागल (विश्व रैंकिंग 275) और धक्षिनेश्वर सुरेश (विश्व रैंकिंग 521) टीम की अगुवाई करेंगे। करण सिंह (466) तीसरे एकल विकल्प होंगे। युगल में अनुभवी युकी भांबरी (विश्व रैंकिंग 21) और रित्विक बोलिपल्ली (91) भारत की मजबूत जोड़ी मानी जा रही है।

कोच आशुतोष सिंह का बयान

भारत के डेविस कप कोच आशुतोष सिंह ने कहा, 'नीदरलैंड की टीम में उनके दो शीर्ष एकल खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। इस लिहाज से यह मुकाबला भारत के लिए सकारात्मक है, लेकिन हमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी होगी।'