स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में RR vs MI मुकाबले के दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ गगनचुंबी छक्के लगाकर सभी को चौंका दिया। उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया।

बुमराह के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी

सूर्यवंशी ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शामिल Jasprit Bumrah के खिलाफ भी बिना किसी डर के बल्लेबाजी की। उन्होंने पहली बार सामना करते हुए ही बुमराह के ओवर में दो छक्के जड़ दिए। उनकी इस बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

डेल स्टेन ने की जमकर तारीफ

पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज Dale Steyn ने सूर्यवंशी की पारी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, 'उसने गेंदबाजों के मन में डर पैदा कर दिया है कि वह हर गेंद पर बाउंड्री मार सकता है। बुमराह जैसे गेंदबाज भी सोचने लगे कि अगर गलती हुई तो यह बल्लेबाज छक्का मार देगा।'

ओपनिंग साझेदारी ने दिलाई मजबूत शुरुआत

सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए। इस दमदार शुरुआत के चलते राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 150/3 का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी रही फ्लॉप

लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम दबाव में नजर आई। बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाए और टीम सिर्फ 123/9 रन ही बना सकी। इस तरह हार्दिक पांड्या की टीम को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा।

IPL 2026 में RR का दबदबा कायम

इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। टीम अब तक अपराजित रही है और अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।

सूर्यवंशी की शानदार फॉर्म जारी

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक 3 मैचों में 122 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 278 से ज्यादा का है। इस दौरान वह 10 चौके और 11 छक्के लगा चुके हैं, जिसमें एक 15 गेंदों में अर्धशतक भी शामिल है।