खेल डैस्क : चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 154 रन पर रोकने में हैदराबाद के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्षल ने 28 रन देकर 4 विकेट लीं। वह आईपीएल इतिहास में पांच बार एक पारी में चार विकेट लेने के मामले में अमित मिश्रा की बराबरी पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में भुवनेश्वर, बुमराह, बालाजी, मोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव (4-4 बार) भी बने हुए हैं। बहरहाल, हर्षल ने सैम कुरेन, डेवाल्ड ब्रेविस, धोनी के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।

अपनी शानदार गेंदबाजी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच बने हर्षल पटेल ने कहा कि बहुत ही सुखद जीत। हम 3-4-5 खेलों में भी यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर एक खेल में कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। जब हमें अपने सभी खेल जीतने की जरूरत होती है, तो यह सब एक साथ आना बहुत ही सुखद होता है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि लेंथ पर हिट करना और उसे स्टिक पर रखना महत्वपूर्ण है। सीधे बल्ले से शॉट मारना कठिन था। मैं चाहता था कि बल्लेबाज मुझे स्क्वायर लेग और मिड-विकेट पर हिट करें। इसलिए, मैं लेंथ को पीछे खींचता रहा और अपनी गति को बदलता रहा।



हर्षल ने कहा कि मैं उन्हें लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था। वाइड गेंदबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह उन विविधताओं में से एक था, जिसमें आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होती। लेकिन खुशी है कि यह सफल हुई और हाथ में चली गई। मेरे लिए, मेरा परिवार होने से मुझे स्विच ऑफ करने में मदद मिलती है। मुझे बड़ी तस्वीर देखने की अनुमति मिलती है। इससे मुझे लगता है कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है।

A milestone victory 👏#SRH register their first ever win at Chepauk with a strong performance against #CSK 🔝💪



Scorecard ▶ https://t.co/26D3UampFQ#TATAIPL | #CSKvSRH | @SunRisers pic.twitter.com/lqeX4CiWHP