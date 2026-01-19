Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

मेलबर्न : तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने सर्विस में लगातार आ रही परेशानियों के बावजूद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। गॉफ ने सोमवार को खेले गए पहले दौर के मुकाबले में कामिला रखिमोवा को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया।

हालांकि मैच के दौरान गॉफ को एक बार फिर डबल फॉल्ट की समस्या से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा और मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण रखा।

मेलबर्न में अब तक नहीं टूटा सेमीफाइनल का आंकड़ा

दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी कोको गॉफ अब तक मेलबर्न पार्क में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। पिछले साल उन्हें क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद इस बार भी गॉफ खिताब की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं।

दूसरे दौर में डैनिलोविच से मुकाबला

दूसरे दौर में गॉफ का सामना ओल्गा डैनिलोविच से होगा। डैनिलोविच ने पहले दौर में बड़ा उलटफेर करते हुए 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।

सोफिया केनिन का खराब दौर जारी

इस बीच महिला एकल में 27वीं वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। उन्हें पहले दौर में हमवतन खिलाड़ी पेटन स्टर्न्स से 6-3, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। स्टर्न्स का अगला मुकाबला क्रोएशिया की पेट्रा मार्किंको से होगा।

पुरुष वर्ग में औगर-अलियासिमे ने मैच छोड़ा

पुरुष एकल वर्ग में कनाडा के सातवीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स औगर-अलियासिमे को मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा। पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के खिलाफ खेले गए मैच में दो घंटे से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद बोर्गेस 3-6, 6-4, 6-4 से आगे चल रहे थे, तभी औगर-अलियासिमे ने मुकाबला छोड़ दिया।