स्पोर्ट्स डेस्क : मियामी ओपन में अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी Coco Gauff ने शानदार वापसी करते हुए हमवतन Alycia Parks को हराकर चौथे दौर (राउंड ऑफ 16) में जगह बना ली है। गॉफ ने तीन सेटों तक चले मुकाबले में हार के बाद जोरदार वापसी की और मैच अपने नाम कर लिया। वह लगातार चौथी बार मियामी ओपन के अंतिम-16 में पहुंची हैं।

पहले सेट हारने के बाद की दमदार वापसी

मैच की शुरुआत गॉफ ने शानदार की और 2-0 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद पार्क्स ने लगातार छह गेम जीतकर पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया। पहले सेट के बाद गॉफ ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। इसके बाद गॉफ ने अगले 13 में से 12 गेम जीतकर मैच 2-6, 6-0, 6-1 से जीत लिया। यह मुकाबला 1 घंटा 50 मिनट तक चला और गॉफ ने दूसरे और तीसरे सेट में एकतरफा खेल दिखाया।

मैच के बाद क्या बोलीं कोको गॉफ

मैच के बाद Coco Gauff ने कहा कि यह मुकाबला आसान नहीं था क्योंकि पार्क्स बहुत आक्रामक खेल रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और रिटर्न गेम में सुधार करना पड़ा। गॉफ ने बताया कि दूसरे और तीसरे सेट में उन्होंने ज्यादा आक्रामक खेलने का फैसला किया, जिसका उन्हें फायदा मिला और मैच का रुख बदल गया।

खास रिकॉर्ड की बराबरी

2025 सीजन की शुरुआत से अब तक Coco Gauff ने पहला सेट हारने के बाद WTA स्तर पर 11 मैच जीते हैं। इस मामले में उन्होंने Madison Keys और Anastasia Potapova की बराबरी कर ली है। इस दौरान सबसे ज्यादा 13 मैच Jessica Pegula ने जीते हैं। वहीं WTA 1000 इवेंट में 2000 के बाद जन्मी खिलाड़ियों में गॉफ की 104 जीत हैं और इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ Iga Swiatek हैं, जिनकी 130 जीत हैं।

अगले मैच में इस खिलाड़ी से मुकाबला

अब चौथे दौर में Coco Gauff का मुकाबला रोमानिया की अनुभवी खिलाड़ी Sorana Cirstea से होगा। सिर्स्टिया ने 21वीं वरीयता प्राप्त Elise Mertens को 6-3, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। गॉफ और सिर्स्टिया के बीच इससे पहले सिर्फ एक मैच खेला गया था, जिसमें गॉफ ने 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल की थी।